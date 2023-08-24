مباشر بعد قليل.. قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا

زوّار "الوئام" الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023-2024 والتي تجرى صباح اليوم الخميس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في القرعة 4 أندية سعودية هي الهلال والاتحاد والفيحاء والنصر، لكن لا يمكن أن يقع ناديان من دولة واحدة في نفس المجموعة.

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وتقام هذه النسخة من دوري أبطال آسيا من شهر سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

ويشارك في البطولة 40 ناديًا، تم تقسيمها على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير حتى أبريل من العام القادم، على أن تجرى مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

مستويات الأندية المشاركة في قرعة دوري أبطال آسيا

منطقة الغرب

- المستوى الأول: الاتحاد (السعودية)، الهلال (السعودية)، بيرسيبوليس (إيران)، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان).

- المستوى الثاني: الفيحاء (السعودية)، سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، ناساجي مازاندران (إيران).

- المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).

- المستوى الرابع: النصر (السعودية)، العين (الإمارات)، الشارقة (الإمارات)، إيه جي إم كي (أوزبكستان)، نافباهور (أوزبكستان).

منطقة الشرق

- المستوى الأول: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو (اليابان)، شاندونغ تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)، كاوازاكي فرونتال (اليابان).

- المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

- المستوى الرابع: كيتشي (هونغ كونغ)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، زيجيانغ (الصين)، باثوم يونايتد (تايلاند).