مكافحة المخدرات تعلن فتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.

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نوهت الإدارة إلى بدء التسجيل خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10/ 2/ 1445 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 15/ 2/ 1445 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) عبر الرابط https://jobs.sa.

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