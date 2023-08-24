ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وسندات الخزانة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، في ظل تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، بسبب مراهنة المتعاملين على اقتراب نهاية دورة زيادة أسعار الفائدة.

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وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية أكبر ارتفاع يومي لها منذ 5 أسابيع، وذلك على خلفية التقارير الاقتصادية التي جددت تفاؤل صناع السياسة النقدية في الدول الكبرى مما يزيد احتمالات إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سندات الخزانة الأمريكية استقرت بعد تراجعها أمس، وذلك على خلفية البيانات التي أظهرت انكماش النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الشهر الحالي بسبب تراجع الطلب الاستهلاكي.

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كما تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الألمانية بعد البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في أوروبا، فيما ارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.3% إلى 1920.78 دولار للأوقية بعد ارتفاعه أمس بنسبة 1%.

أيضًا تراجع سعر الفضة والبلاديوم في حين استقر سعر البلاتين. وتراجع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

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