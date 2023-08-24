صندوق تنمية الموارد يحتفل بتخريج 945 مستفيدًا من برنامج “هدف القيادة”

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، اليوم الخميس عن تخريج 945 مستفيداً ومستفيدة من برنامج "هدف للقيادة"، ينتمون لأكثر من 400 منشأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

ونظم صندوق تنمية الموارد البشرية احتفالية شارك فيها نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ونائب رئيس جامعة كرانفيلد البريطانية البروفيسور ديفيد أوجلثورب، وعدد من قيادات الجهتين والشركاء الاستراتيجيين والمعاهد.

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وقال نائب مدير عام الصندوق للأعمال، إن إجمالي خريجي البرنامج بلغ 2000 مستفيد ومستفيدة منذ إطلاقه في سبتمبر 2019م وحتى الآن.

وأوضح أن البرنامج ضمن مبادرات الصندوق لدعم منشآت القطاع الخاص لتطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية في مجال القيادة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بقطاعات الأعمال، بهدف بناء كوادر وطنية قيادية مدربة ومؤهلة تسهم في تحقيق مستويات عالية من الاستدامة والتطور المهني ورفع معدلات التوطين النوعي.

برنامج هدف القيادة

تتيح الخدمة الالتحاق ببرامج أكاديمية هدف للقيادة بهدف إعداد وتطوير قيادات المستقبل الوطنية من منسوبي القطاع الخاص للجنسين، وتوليهم قيادة المنشآت في المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويركز على 6 مراحل، تبدأ بالتسجيل وتقييم المتقدمين ثم تدريب المشاركين وتطبيق ما تعلمه المتدربين لدى جهة عملهم ثم يتلقوا تدريبًا مباشرًا وثم يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها ثم متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.