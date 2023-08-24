استئناف حركة المرور في مضيق الدردنيل بعد السيطرة على حريق غابات

استأنفت حركة المرور في اتجاه واحد في مضيق الدرنديل الرئيسي في تركيا، بعد توقف دام ليومين، جراء حرائق الغابات في المنطقة.

وأعلنت السلطات التركية اليوم الخميس، عن استئناف حركة المرور بعد تراجع حرائق الغابات في المناطق المحيطة والتي أتت على 1500 هكتار من الأراضي.

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وقال وزير الزراعة والحراجة إبراهيم يوماكلي في تصريحات عبر التلفزيون، إن القناة الملاحية الضيقة التي تربط البحر الأسود ببحر أيجه، أصبحت مفتوحة الآن أمام حركة المرور في اتجاه واحد.

إجلاء 1400 شخص

ودفع حريق غابات في محافظة جناق قلعة التي تحد المضيق، إلى إجلاء أكثر من 1400 شخص.

وأغلقت تركيا مضيق الدردنيل أمام السفن أمس الأربعاء لإخلاء المنطقة لنحو 38 طائرة ومروحية في محاولة لإخماد حرائق الغابات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي.