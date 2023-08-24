“ريف”: نستهدف الوصول إلى 305 آلاف طن من إنتاج الفواكه سنويًّا بحلول 2026

قال الأمين العام لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، غسان بكري، إن قطاع الفواكه حقق هذا العام، تقدمًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بنسبة بلغت 22%.

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وبين بكري، أن كميات انتاج قطاع الفواكه قفزت هذا العام إلى 90 ألف طن سنويًّا؛ مقارنة بـ 67 ألف طن في العام الماضي، موضحًا أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 305 آلاف طن سنويًّا بحلول عام 2026.

وأكد الأمين العام لبرنامج "ريف"، أن البرنامج ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية المحلية المدعومة، من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية المتنوعة؛ مما أسهم في زيادة وتنويع الإنتاج المحلي في مناطق المملكة الريفية كافة.

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وأشار إلى أن كميات الإنتاج المدعوم من منتجات القطاعات الزراعية المختلفة، حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام الـ4 الماضية.

كما ازداد عدد المستفيدين، وقيمة الدعم المباشر المقدم لهم، بصورة واضحة؛ حيث نجح البرنامج في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال زيادة عدد المستفيدين خلال العام الحالي؛ حيث تجاوز عددهم 63 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 57 ألف مستفيد العام الماضي، من خلال دعم مباشر بقيمة تتجاوز 435 ألف ريال في العام الحالي.

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