يايسله يدفع بديميرال لأول مرة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأخدود

استقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على الدفع بالوافد الجديد المدافع التركي ميريح ديميرال لأول مرة في مباراة الأخدود المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في دوري روشن للمحترفين.

ويستقبل الأهلي نظيره الأخدود على ملعب "عبدالله الفيصل" ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن.

ويستهدف الأهلي مواصلة الانتصارات، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين بالانتصار على الحزم والخليج بنفس النتيجة (3-1).

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد أول جولتين، برصيد 6 نقاط، ولا يسبقه سوى حامل اللقب الاتحاد، بفارق الأهداف فقط.

ومن المتوقع أن يظهر ديميرال في تشكيل الأهلي لأول مرة اليوم، فيما سيستعيد الفريق خدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي سجل "هاتريك" في مباراة الحزم، ثم غاب عن لقاء الخليج بسبب الإصابة.

واستبعد يايسله الجزائري رياض بودبوز من قائمة الفريق التي ستواجه الأخدود، بينما يستمر تواجد المقدوني إزجان أليوسكي رغم معاناته من وعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى عقب مباراة الخليج.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأخدود

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجان أليوسكي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، ريان حامد.

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، علي الأسمري.

خط الهجوم: ألان سانت ماكسيمان، رياض محرز، روبرتو فيرمينو.