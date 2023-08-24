مصادر ترجح التعرف على جثه قائد فاغنر من إصبع مقطوع

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الخميس، أنه تم التعرف على جثة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، في المشرحة مؤسس المجموعة العسكرية الخاصة ومساعده دميتري أوتكين، لكنها أوضحت أنه يتعين إجراء فحص الحمض النووي.

وقالت مصادر للصحيفة الروسية، إنه تم التعرف على جثة قائد فاغنر من قبل أحد قادة فاغنر، عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع، كما تم التعرف على جثة مساعده أوتكين، من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.

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وأكد وسائل إعلام روسية محلية ورسمية، أنه من المقرر أن تخضع الجثث لفحوص الحمض النووي DNA للتأكد من هويات ضحايا الطائرة.

هذا وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت مساء أمس الأربعاء، في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.