ترامب يهاجم بايدن ويتحدث عن حرب أهلية في أمريكا خلال مقابلة تلفزيونية

غاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن المناظرة الجمهورية الأولى التي عقدت لـ7 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليجلس هو منفردًا في مقابلة أمام المذيع التلفزيوني تاكر كارلسون، مهاجمًا خلالها بايدن ومرشحي الرئاسة في الانتخابات التمهيدية الأمريكية.

غياب عن المناظرة

المناظرة التي وصف ما يحدث بها ترامب، بأنّه لا يمكن أن يذهب ويجلس ساعة أو ساعتين، يتعرض خلالهم لمضايقات من أشخاص لا يفترض حتى أن يكونوا مرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فالقرار الصائب حسب ترامب هو ما اتخذه بعدم المشاركة في المناظرة التي تجري في ميلووكي بولاية ويسكونسن".

المرشحون للانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، لم يسلموا من لسان ترامب، فقد انتقد المشاركين في مرحلة المناظرة في ميلووكي، قائلا إن هناك بعض المرشحين الذين لا ينبغي لهم حتى الترشح.

عنف سياسي

وعلى مدار حوالي 45 دقيقة تحدّث خلالهم ترامب في عدة مواضيع بارزة وهامة أمام مذيع فوكس نيوز السابق ، متطرّقًا إلى قضايا هامة وجدلية أغلبها تتعلق به نفسه، وحسب ما نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية، عن مقابلة ترامب مع مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون والتي تمّ بثها على موقع "إكس" تويتر سابقًا، والتي أثار خلالها احتمالية حدوث عنف سياسي خاصة وأنّ الكراهية حاليّا باتت غير مسبوقة، فترامب قال في حديثه إنه لم ير هذه الدرجة من الكراهية من قبل وربما يكون هذا مزيجًا سيئّا.

وأثناء المقابلة وجه "كارلسون" سؤالًا لترامب عما إذا كان يعتقد أن البلاد تتجه نحو "حرب أهلية"، تطرّق الرئيس الأمريكي السابق إلى أحداث أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، عندما سار آلاف الأشخاص إلى مبنى الكابيتول لمحاولة الضغط على نائب الرئيس السابق مايك بنس لوقف فرز أصوات المجمع الانتخابي المعتمد من الولايات، وفقًا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وضع ذهني سيئ

لم تكن مقابلة ترامب لتمر دون مهاجمة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كعادته دائمًا منذ أن هزمه في انتخابات 2020، فركز أغلب انتقاداته على بايدن، وقال عنه إن بايدن لن يتمكن من الصمود حتى انتخابات 2024، وفقا لما ذكره ترامب ونقلت رويترز من المقابلة فإنّه يعتقد أن الوضع الذهني للرئيس الأمريكي الحالي أسوأ من وضعه الجسدي، ولا يمكن القول أنه بطل رياضي، لذا فإنه لا يظن أن بايدن سيتمكن من الوصول إلى النهاية.

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إغلاق الحدود

كما تطرّق بايدن أثناء المقابلة وفقًا لرويترز، إلى الانتخابات الرئاسية وقال إنه حال فوزه بالانتخابات القادمة سيتخذ عدة قرارات هامة أبرزها، "إغلاق الحدود" مع المكسيك من أجل منع تدفق المهاجرين والتي تمثل قضية هامة وحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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قضايا تافهة

ولم ينسى الرئيس الأمريكي السابق، التطرق إلى التهم والقضايا التي وجهت إليه، خاصة وأنّ سيسلم نفسه اليوم الخميس في سجن بولاية جورجيا، حيث سيوضع قيد التوقيف لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بكفالة في إطار التحقيق حول محاولاته لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، بأنّ التهم التي وجهت إليه في 4 قضايا من أجل منعه الترشح في الانتخابات الرئاسية ماهي إلا "تهم تافهة ومفتعلة ولا معنى لها" حسب قول ترامب.