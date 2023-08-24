ترامب يهاجم بايدن ويتحدث عن حرب أهلية في أمريكا خلال مقابلة تلفزيونية

غياب عن المناظرة
المناظرة التي وصف ما يحدث بها ترامب، بأنّه لا يمكن أن يذهب ويجلس ساعة أو ساعتين، يتعرض خلالهم لمضايقات من أشخاص لا يفترض حتى أن يكونوا مرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فالقرار الصائب حسب ترامب هو ما اتخذه بعدم المشاركة في المناظرة التي تجري في ميلووكي بولاية ويسكونسن".
المرشحون للانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، لم يسلموا من لسان ترامب، فقد انتقد المشاركين في مرحلة المناظرة في ميلووكي، قائلا إن هناك بعض المرشحين الذين لا ينبغي لهم حتى الترشح.
عنف سياسي
وعلى مدار حوالي 45 دقيقة تحدّث خلالهم ترامب في عدة مواضيع بارزة وهامة أمام مذيع فوكس نيوز السابق ، متطرّقًا إلى قضايا هامة وجدلية أغلبها تتعلق به نفسه، وحسب ما نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية، عن مقابلة ترامب مع مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون والتي تمّ بثها على موقع "إكس" تويتر سابقًا، والتي أثار خلالها احتمالية حدوث عنف سياسي خاصة وأنّ الكراهية حاليّا باتت غير مسبوقة، فترامب قال في حديثه إنه لم ير هذه الدرجة من الكراهية من قبل وربما يكون هذا مزيجًا سيئّا.
وضع ذهني سيئ
إغلاق الحدود
كما تطرّق بايدن أثناء المقابلة وفقًا لرويترز، إلى الانتخابات الرئاسية وقال إنه حال فوزه بالانتخابات القادمة سيتخذ عدة قرارات هامة أبرزها، "إغلاق الحدود" مع المكسيك من أجل منع تدفق المهاجرين والتي تمثل قضية هامة وحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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