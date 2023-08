اليابان تبدأ في تصريف مياه فوكوشيما النووية والصين تندد بخطوة طوكيو

باشرت اليابان اليوم الخميس عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية المتضررة في خطوة أثارت التوتر بينها وبين الصين.

وأظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة للمحطة النووية المتضررة "تيبكو" عمليه تصريف مياه المحطة في المحيط الهادي.

ويظهر الفيديو عملية تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرًا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

THREAD) 1. This is the moment when Japan started releasing treated nuclear water from its Fukushima plant into the Pacific Ocean.

The plan, part of the clean up of the worst atomic accident since Chernobyl, faces a persistent backlash despite reassurances https://t.co/YKMHn1ffCR pic.twitter.com/fw0ihYO4Lp

