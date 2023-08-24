اليابان تبدأ في تصريف مياه فوكوشيما النووية والصين تندد بخطوة طوكيو

باشرت اليابان اليوم الخميس عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية المتضررة في خطوة أثارت التوتر بينها وبين الصين.

وأظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة للمحطة النووية المتضررة "تيبكو" عمليه تصريف مياه المحطة في المحيط الهادي.

ويظهر الفيديو عملية تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرًا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

THREAD) 1. This is the moment when Japan started releasing treated nuclear water from its Fukushima plant into the Pacific Ocean. The plan, part of the clean up of the worst atomic accident since Chernobyl, faces a persistent backlash despite reassurances https://t.co/YKMHn1ffCR pic.twitter.com/fw0ihYO4Lp — Bloomberg (@business) August 24, 2023

والتريتيوم هو أحد النظائر المشعة للهيدروجين ويحتوي على بروتون واحد ونيوترونين، ما يجعل نواته غير مستقرة ومصدرة للإشعاع.1.3 مليون طن من المياهتعتزم اليابان تصريف

خطة اليابان لتصريف المياه

وافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على خطة لتصريف مياه المحطة النووية المتضررة، باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).

واستُخدمت هذه المياه لتبريد قضبان الوقود في فوكوشيما دايتشي بعد ذوبانها في حادث نجم عن أمواج مد عاتية (تسونامي) ضربت الساحل الشرقي لليابان في عام 2011.

وتعتمد الخطة على تصريف 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبًا، بإلقائها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها بمياه أخرى لتقليل أضرارها.

الصين تندد بقرار اليابان

ردت الصين اليوم الخميس تزامنًا مع بدء تصريف مياه المحطة النووية، منددة بالخطوة اليابانية، ووصفتها بإنها "عمل أناني وغير مسؤول" موضحة أنها أبدت مرة أخرى معارضتها الشديدة لقرار طوكيو البدء في تصريف المياه المعالجة المشعة المحطة المتضررة في المحيط الهادي.

Japan is currently in the process of releasing about a million tons of radioactive water into the Pacific Ocean. While this water has been treated after the Fukushima nuclear disaster 12 years ago, the question remains: is this safe?https://t.co/49ESXqDycc pic.twitter.com/aubNmZr0gZ — EpochTV (@EpochTV) August 16, 2023

واعتبرت الخارجية الصينية، أن التخلص من مياه ملوثة يعد قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ولها آثار عابرة للحدود، وهددت بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة.

واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني سفير اليابان لدى بكين للاحتجاج ضد هذه الخطوة.

حظر استيراد مواد غذائية

وكانت الصين أعلنت قبل أيام عن حظر استيراد المواد الغذائية من عشر مناطق يابانية، كما حظرت استيراد جميع المأكولات البحرية من اليابان.

Japan started releasing purified radioactive water from "Fukushima" 🇨🇳🇯🇵China has completely suspended all seafood imports from Japan following Tokyo's decision to begin releasing "dirty water" from the Fukushima-1 nuclear power plant into the ocean. pic.twitter.com/OVRZoGTgJK — Sprinter (@Sprinter99800) August 24, 2023

وأعلنت أن الحظر بدأ على الفور وسيؤثر على جميع واردات المنتجات المائية، بما في ذلك المأكولات البحرية، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعديل الإجراءات التنظيمية ذات الصلة من أجل تجنب مخاطر تصريف المياه على الصحة والسلامة الغذائية فى البلاد.