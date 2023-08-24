أطباء مستشفى قوى الأمن بالرياض ينجحون في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد

تمكن فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم الخميس، في إجراء عمليتين في آن واحد، لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا.

ونجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة الطفلة التي كانت تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بعد تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.

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وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، عبر فتح وتوسيع القناة السمعية مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى، وزراعة سماعة عظمية OSIA في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميًا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.