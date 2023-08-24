الدفاع المدني يدعو للحيطة من استمرار فرص تساقط الأمطار على مختلف أنحاء المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة،

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان عبر موقع "إكس" اليوم الخميس، إنه ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل تزداد فرص هطول الأمطار في عدة مناطق في المملكة.

اقرأ أيضًا: الجمعية الفلكية: قمر صفر يظهر في طور التربيع الأول في سماء العالم العربي

وأوضح الدفاع المدني السعودي أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

بدءًا من غدٍ الجمعة .. #الدفاع_المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/IwkiCzZ5rj — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 24, 2023

وأشار البيان إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل مكة المكرمة الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقتا المدينة المنورة ونجران بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.