الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على مقتل قائد فاغنر

رفض الاتحاد الأوروبي التعليق على وفاة قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، في تحطم طائرة في روسيا، وذلك لحالة الغموض التي تكتنف الحادث.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد، بيتر ستانو، إن من الصعب التحقق من صحة التقارير التي تتحدث عن وفاة بريغوجين. وقال: "أعني أنه من الصعب الوثوق في أي شيء يخرج من روسيا في هذه الأيام".

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كما تجنب ستانو التعليق على المخرج السياسي المحتمل لوفاة بريغوجين بسبب الغموض الذي يكتنف الحادث. وقال إن "ذلك سيكون محض تكهنات".

وأضاف المتحدث أنه لا يتوقع أن تتوقف أنشطة فاغنر في مناطق الأزمات مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا لوفاة بريغوجين، نظرا لروابط مجموعة المرتزقة بالحكومة الروسية.

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وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعازي إلى أهالي ضحايا حادث الطائرة التي تحطمت مساء الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص من بينهم قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين.

وأكد بوتين، حسبما أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية،على أن قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب وقد كان شخصا موهوبا، متابعًا أنّه يعرفه منذ زمن".

وتابع بوتين في تصريحات له نقلتها سبوتنيك "إنّ مجموعة "فاغنر" ساهمت بشكل كبير في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا ما حيينا".