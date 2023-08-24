الوحدة يقسو على الطائي بثلاثية ويسجل انتصاره الثاني

استطاع فريق الوحدة تحقيق فوزٍ مهم مساء اليوم الخميس، على نظيره الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل، في أولى مواجهات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

افتتح أهداف المباراة لاعب الوسط الوحداوي فيصل فجر في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله المدافع سعيد المولد هدفً ثانيًا لفريقه في الدقيقة الـ62.

وعاد النيجيري أوديون إيجالو للتسجيل في مسابقة الدوري، لكن هذه المرة بقميص الوحدة، حيث سجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 92.

وبهذه النتيجة يحتلُّ الوحدة المركزَ الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، فيما حلَّ الطائي في المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط.