البحرين تحقق كأس بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

حقق المنتخب البحريني لقب كأس بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة، بعد فوزه على المنتخب السعودي بثلاثة أشواط نظيفة، على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وتوج رئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري، ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، المنتخب البحريني بكأس البطولة والميداليات الذهبية, فيما توج المنتخب السعودي بالميداليات الفضية، بينما نال المنتخب الكويتي الميدالية البرونزية، بعد فوزه على منتخب لبنان 3/1.

وحصل المنتخب الأردني على المركز الخامس بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي 3/1، وحقق المنتخب القطري المركز السابع بعد فوزه على المنتخب السوري 3/1.