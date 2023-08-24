الاتحاد يحقق فوزا ثمينا على الرياض ويتصدر “دوري روشن”

تصوير: عبدالرحمن السويلم

حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على مضيفه الرياض، ووضع في شباكه أربع أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ليتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وبدا عزم الاتحاد على إضافة نقاط المباراة الثلاث لرصيده واضحاً من بدايتها، عندما بادر بالضغط على دفاعات الرياض مبكراً، الأمر الذي تترجم بهدفٍ أول في الدقيقة 17 بواسطة قائده ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، ليكمل بعده زميله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بهدفين متتاليين في الدقيقتين (25، 45+9)، قبل أن يضيف البديل صالح العمري رابع أهداف الاتحاد في الدقيقة (90+7).

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط، مواصلاً تصدره لجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن جاره الأهلي أقرب ملاحقيه، الذي حقق هو الآخر الفوز في مباراة لعبها مع الأخدود في جده، لحساب ذات الجولة، فيما تجمد رصيد فريق الرياض عند 4 نقاط في المركز التاسع، جمعها من فوزٍ وتعادل وخسارة.