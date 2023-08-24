الأخدود يهدي الأهلي المركز الثاني في دوري “روشن السعودي”

رفع فريق الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني، بعد إحرازه هدف دون رد في شباك مضيفه الأخدود في لقاءٍ جمعهما مساء الخميس في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي "روشن السعودي".

وسجل هدف الأهلي واللقاء الوحيد اللاعب فرانك كيسييه عند الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأخدود عند نقطة واحدة تضعه في المركز الـ 14.