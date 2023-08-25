روسيا تدمر 42 مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 42 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، فضلًا عن تدمير صاروخ فوق منطقة كالوجا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقاً لوكالة "رويترز".

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ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة، بينما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية، وتحطمت فوق القرم دون أن تصل إلى أهدافها، كما أشارت الوزارة إلى أنها أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم الذي عينته موسكو، عبر موقع تليغرام، إنه تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة فوق خيرسونيس على مشارف سيفاستوبول.

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