مبابي يرفض عرض باريس سان جيرمان للتجديد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وموقفه من التجديد مع ناديه الفرنسي.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، مما قد يسمح برحيله مجانًا خلال الصيف المقبل، وسط تقارير تشير إلى اهتمام ريال مدريد ضمه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي رفض عرضا من باريس سان جيرمان للتجديد.

وبحسب الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، فإن الأمور سارت عكس ما هو متوقع من باريس سان جيرمان، حيث عرض النادي عقد التجديد على مبابي لكن اللاعب رفض ذلك.

En las últimas horas Mbappe ha rechazado una nueva oferta de renovación del PSG. — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 24, 2023

وكان مبابي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي لمدة موسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح له التجديد حتى يونيو 2025، لكن اللاعب أبلغ ناديه في خطاب رسمي أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.

وتردد في الأيام الأخيرة عن محاولة ريال مدريد تقديم عرض في آخر أيام الميركاتو الصيفي الجاري الذي ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو، وأصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 213 هدفا، كما صنع 98 هدفا.