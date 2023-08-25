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مبابي يرفض عرض باريس سان جيرمان للتجديد

25 أغسطس 2023 · < 1 minutes

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وموقفه من التجديد مع ناديه الفرنسي.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، مما قد يسمح برحيله مجانًا خلال الصيف المقبل، وسط تقارير تشير إلى اهتمام ريال مدريد ضمه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي رفض عرضا من باريس سان جيرمان للتجديد.

وبحسب الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، فإن الأمور سارت عكس ما هو متوقع من باريس سان جيرمان، حيث عرض النادي عقد التجديد على مبابي لكن اللاعب رفض ذلك.

وكان مبابي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي لمدة موسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح له التجديد حتى يونيو 2025، لكن اللاعب أبلغ ناديه في خطاب رسمي أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.

وتردد في الأيام الأخيرة عن محاولة ريال مدريد تقديم عرض في آخر أيام الميركاتو الصيفي الجاري الذي ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو، وأصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 213 هدفا، كما صنع 98 هدفا.