وزارة العدل الأمريكية تقاضي إيلون ماسك بسبب اللاجئين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مقاضاة شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بدعوى التمييز في التوظيف ضد طالبي اللاجئين.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن رفع دعوى قضائية ضد شركة الصواريخ والأقمار الصناعية "سبيس إكس" المملوكة للملياردير "إيلون ماسك"؛ بدعوى التمييز في التوظيف ضد طالبي اللجوء واللاجئين، والحصول على تعويضات من الشركة لهؤلاء اللاجئين.

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وكشفت الوزارة إنّ "سبيس إكس" ادعت بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2018 إلى نفس الشهر من 2022، أنّها لا يمكنها توظيف سوى الأمريكيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخوّل صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة، وذلك في انتهاك لقانون الهجرة والجنسية.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية، أنّ "سبيس إكس" عزت هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعيّن على الشركة الالتزام بها، لافتة إلى المنشورات عبر الإنترنت من مالك الشركة الملياردير ماسك، تعد مثالاً لهذا التمييز.

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من جانبها، قالت نائبة المدّعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك، إن التحقيق أثبت أن شركة "سبيس إكس" استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين بناءً على وضعهم القانوني، وبغضّ النظر عن مؤهّلاتهم في انتهاك للقانون الفيدرالي، لافتة إلى أن قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف.