جيرارد ينفى ممارسة أي ضغوط على لاعبين في الاتفاق

قال ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق، إنهم فريقه سيكون بين خيارين في المباراة المقبلة ضد الهلال، المقررة يوم الإثنين، فإما الاستسلام أو القتال على الخروج بنتيجة إيجابية.

وذكر أنه "لا يمكن الاعتماد على التاريخ في حظوظنا خلال المباراة المقبلة"، وهو يشير إلى تفوق الهلال في النسبة الأكبر من مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

وأضاف أنهم يحترمون الهلال كفريق قوي ويضم عناصر كبيرة ويعد في مقدمة المنافسين في الدوري، إلا أن عليهم أن يؤمنوا بحظوظهم.

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واعتبر المدرب الإنجليزي أن فريقه كان قريباً من حسم مباراة الخليج والوصول للنقطة التاسعة في الدوري، إلا أن المنافس تمكن من تسجيل هدف في الشوط الأول جعل الاتفاق يبحث عن التعديل ومن ثم الفوز، وقد تحصل الفريق على العديد من الفرص السانحة للتسجيل إلا أن الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش تمكن من التصدي لها.

ونفى جيرارد أن يكون قد مارس أي نوع من الضغوط على بعض نجوم الفريق من اللاعبين السعوديين والذين شارفت عقودهم على النهاية من أجل التجديد، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف أنه أراد إراحة اللاعب الشاب فيصل الغامدي، الذي يعاني من إجهاد حيث أشركه في جزء من مباراة الخليج ليكون أكثر جاهزية للمباراة القادمة.