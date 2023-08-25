كلوب يعلنها: محمد صلاح ليس للبيع

حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، مستقبل نجمه الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ارتباط اسمه بالرحيل إلى الاتحاد.

وارتبط اسم محمد صلاح بقوة بالانتقال إلى صفوف الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي بعد التقدم بعرض ضخم لضمه في الميركاتو الجاري.

وعن هذا قال كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "نعم ليس هناك حديث لبيع صلاح، من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية لأنه لا يوجد ما يمكن الحديث عنه من وجهة نظرنا".

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي: "محمد صلاح لاعب في ليفربول، لا يوجد شيء هناك. إذا كان هناك شيء فإن الإجابة ستكون لا، إنه ليس للبيع".

وأكمل: "فلسفة حياتي هي أنني أفكر في المشكلة عندما أواجهها، لكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء، لقد قلت بالفعل إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا".

وأنهى كلوب تصريحاته قائلا: "محمد صلاح ملتزم بنسبة 100% مع نادي ليفربول".

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن الاتحاد عرض على صلاح الحصول على راتب سنوي يتخطى ما يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، والذي يبلغ 200 مليون يورو، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتحاد عرض على ليفربول مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع قائد منتخب مصر.