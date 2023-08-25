الدنمارك تقرر حظر حرق المصحف الشريف بعد إدانات عربية

أعلنت وزارة العدل الدنماركية قرارًا اليوم الجمعة، بحظر حرق المصحف الشريف، وذلك على خلفية تكرار حرق المصاحف في الدولة الإسكندنافية بعد إدانات عربية واسعة.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، الجمعة، إن الحكومة الدنماركية تخطط لحظر حرق القرآن، بعد أن أثارت سلسلة من تدنيس الكتاب الإسلامي المقدس في الدولة الاسكندنافية غضبًا في الدول الإسلامية.

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وأضاف وزير العدل الدنماركي، إن الحكومة ستعمل على تقديم مشروع قانون "يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"،مشيرًا إلى أن التشريع يهدف بشكل خاص إلى الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

وأكد هوملغارد، إن حرق القرآن كان "عملاً مزدريًا وغير متعاطف بشكل أساسي" "يضر بالدنمارك ومصالحها".

ووفقا لوزير العدل الدنماركي، فإنّه سيتم تضمين التشريع الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الدنماركي، والذي يغطي الأمن القومي.

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وقال هوملغارد، إن الأمن القومي هو "الدافع" الرئيسي للحظر، متابعًا "لا يمكننا الاستمرار في الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يبذل العديد من الأفراد كل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".