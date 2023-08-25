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مهندس سعودي يبني منزلاً في 33 يوماً

25 أغسطس 2023 · < 1 minutes
مهندس سعودي يبني منزلاً في 33 يوماً

بنى مهندس سعودي منزلاً في 33 يوماُ فقط، إذ قال المهندس المعماري عبدالرحمن الزعاقي، إنه تمكن من تحويل أرض إلى فيلا في مدة لم تتجاوز 33 يوماً، وذلك اعتماداً على تقنية بناء غير تقليدية.

وأوضح "الزعاقي" في لقاء عبر برنامج "120" الذي يبث عبر قناة "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن أن العمر الافتراضي للمنزل الذي صممه، يتجاوز 100 عام، إذ يعد أفضل من البناء التقليدي.

وذكر أن "نسبة الأمانة في تقنية البناء الجديدة هذه عالية جداً.. وهذه التقنية تعد أيضًا أقوى نظام إنشائي ضد الزلازل، لأن الأسقف والجدران كتلة واحدة".