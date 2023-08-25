مهندس سعودي يبني منزلاً في 33 يوماً

بنى مهندس سعودي منزلاً في 33 يوماُ فقط، إذ قال المهندس المعماري عبدالرحمن الزعاقي، إنه تمكن من تحويل أرض إلى فيلا في مدة لم تتجاوز 33 يوماً، وذلك اعتماداً على تقنية بناء غير تقليدية.

وأوضح "الزعاقي" في لقاء عبر برنامج "120" الذي يبث عبر قناة "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن أن العمر الافتراضي للمنزل الذي صممه، يتجاوز 100 عام، إذ يعد أفضل من البناء التقليدي.

فيديو | مهندس سعودي يبني منزلا خلال 33 يوما و م. عبد الرحمن الزعاقي يعلق #برنامج_120 : العمر الافتراضي للمنزل الذي صممته يصل لأكثر من 100 عام ويعد أفضل من البناء العادي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/BD77NccX6C — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2023

وذكر أن "نسبة الأمانة في تقنية البناء الجديدة هذه عالية جداً.. وهذه التقنية تعد أيضًا أقوى نظام إنشائي ضد الزلازل، لأن الأسقف والجدران كتلة واحدة".