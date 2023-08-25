الحزم ينتزع أول نقطة في دوري روشن بالتعادل مع الفيحاء

حصد الحزم أول نقطة في الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما تعادل مع مضيفه الفيحاء بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما طوال المباراة، ليحسم التعادل السلبي النتيجة.

وأهدر أنطونيو خوسي دي كارفالهو ركلة جزاء للحزم كانت كفيلة بضمان الفريق للفريق.

وارتقى الحزم إلى المركز الـ16 في جدول الترتيب بعدما حصد أول نقطة له.

وكان الحزم خسر مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية على يد كل من الأهلي والاتفاق على الترتيب.

في المقابل، حصد الفيحاء نقطته الخامسة ليرتقي إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

وواصل الفيحاء تعادلاته بعدما كان تعادل مع الهلال في الجولة الماضية، علمًا بأنه فاز على الخليج في الجولة الافتتاحية.