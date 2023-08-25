محللة سياسية تكشف دافع ترامب لنشر صورته الجنائية: “قواعد اللعبة الانتخابية تحكم”

علقت المحللة السياسية بشبكة سي إن إن الأمريكية ومراسلة نيويورك تايمز، ماغي هابرمان، عن الصورة الجنائية التي التقطها الرئيس السابق ترامب خلال الفترة الوجيزة التي قضاها في سجن مقاطعة فولتون، ونشرها عبر حسابه في "إكس".

وقالت: "لا أعتقد الأمر كان جيدًا على ترامب خلال فترة سجنه وهذا حسب الأشخاص الذين تحدثوا إليه بالأمس، ولكنه اليوم أقل اضطرابًا مما كان عليه، بالنسبة للصورة التي قام بتصورها.. ترامب ظهر مهددًا في الصورة".

ترامب قد يواجه عقوبة السجن فعليًا

وأضافت أن ترامب حاول الظهور في الصورة على أنه ليس ضعيف، وتابعت: "بالفعل يتم ترويج الصورة في الصحف ويتم جمع التبرعات وهذا كله جزء من قواعد اللعبة التي رأيناه يستخدمها مرارًا وتكرارًا"، مؤكدة أن ترامب قد يواجه عقوبة سجن جدية.

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