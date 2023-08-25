الكرملين: لا وجود قانوني رسمي لـ”فاغنر”

قال الكرملين إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي يفترض أن قائدها يفغيني بريغوجين لقي حتفه في تحطم طائرة يوم الأربعاء، ليس لها وجود قانوني رسمي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن فاغنر موجودة بوصفها "مجموعة قدمت إسهاماً كبيراً للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا"، فيما أشاد ببطولة مقاتليها.

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وحاولت مجموعة "فاغنر" بقيادة يفغيني بريغوجين لفترة وجيزة في يونيو الماضي، الزحف إلى موسكو في تمرد كان يهدف إلى الإطاحة بخصوم بريغوجين في وزارة الدفاع.

وندد الرئيس فلاديمير بوتين بهذا التمرد ووصفه بأنه خيانة و"طعنة في الظهر".