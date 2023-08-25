“تعزيز التعاون الاقتصادي” على مائدة “القصبي” خلال 12 لقاءً ثنائياً على هامش اجتماع وزراء تجارة “العشرين”

أجرى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، العديد من اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين المقام في الهند.

وعقد وزير التجارة 12 لقاءً ثنائيًا مع كل من: وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، وزير التجاري الكوري الدكتور آن دوك قيون، وزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونغ، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وزير التجارة البنغلاديشي تيبو مونشي، وزيرة الدولة للأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوتش، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور نجوزي إيويلا، نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، وسكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية والتجارة الدولية والأديان الأرجنتينية سيسيليا توديسكا، والسكرتير التنفيذي في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي مارسيو روزا.

تعزيز العلاقات الثنائية

وتناولت اللقاءاتُ الثنائية: تنميةَ العلاقات، وتعزيزَ التعاون التجاري والاقتصادي، وتطويرَ الفرص وترجمتَها إلى شراكات ملموسة.

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