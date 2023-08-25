ليفركوزن يستبعد رحيل تشابي ألونسو إلى ريال مدريد

يعتقد فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، أن تشابي ألونسو سيظل مع الفريق لفترة طويلة، رغم اهتمام أندية كبرى، على رأسها ريال مدريد، بالتعاقد معه.

وبسؤاله عما إذا كان ألونسو سيستمر مع الفريق لما بعد هذا الموسم، قال كارو "في كرة القدم، لا يمكنك أن تقول إن كل شيء مؤكد بنسبة مئة بالمئة. ولكن الاحتمالية كبيرة".

وأضاف "ليس جيدا لنا فقط، بل يرى أيضا أن هناك قيمة لدينا لكي نكون قادرين على التطور والوصول لأعلى المستويات".

وشدد على أن ألونسو "تلقى بالفعل عروضا من أندية جيدة في الدوريات الكبرى في صيف 2022. ولكنه انتظر لحين وصول العرض الجيد".

وتابع "من حسن الحظ، كان مقتنعا أن تواجده معنا هو الوقت المناسب. هو ذكي، ويعلم متى يمكنه اتخاذ الخطوة المقبلة".

وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن وكان وقتها الفريق يقترب من قاع الدوري الألماني، في أكتوبر، ولكنه قاد الفريق للصعود إلى المركز السادس.

كما وصل الفريق للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، رغم أن الفريق افتقد مهاجمه الرئيسي باتريك شيك في أغلب فترات الموسم.

ومدد ألونسو مؤخرا عقده حتى 2026، ولكن ما قدمه مع الفريق جذب انتباه أندية كبرى، من بينها ناديه السابق ريال مدريد، ويخشى الكثيرون أنه من الممكن أن ينتقل للعملاق الإسباني إذا قدم عرضا له.

بالنسبة لألونسو، يعد تدريب ليفركوزن هو الوظيفة الأولى له في ناد محترف.

وتحت قيادة ألونسو، وبعد فترة انتقالات ناجحة والفوز على لايبزج بطل كأس ألميانا 2 /صفر في الجولة الأولى من الدوري، يرى الكثيرون أن ليفركوزن من المحتمل أن يكون منافسا على اللقب.