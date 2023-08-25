إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن 38 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال، بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرات مناهضة للاستيطان، في بلدتي بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس.

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الاحتلال يواصل حملة اعتقالات بالضفة الغربية

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها على الضفة الغربية المحتلة منذ أيام، حيث اعتقل فجر ذلك اليوم ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم بالضفة، بينهم أسير محرر ومصاب.