توخيل يرد على أنباء انتقال بافارد إلى إنتر ميلان

رد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، على إمكانية انتقال الفرنسي بينيامين بافارد، ظهير الفريق، إلى صفوف إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبدو مستقبل بافارد غامضًا، إذ أشارت تقارير صحفية إلى رغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل إلا أن ناديه يتمسك ببقائه.

وقال توخيل، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "بافارد تقدم بطلب للرحيل ولكننا نفكر بشأن النادي".

وأضاف "بافارد يحظى باحترام كبير، لعب أكثر من 80 في المئة من مباريات الموسم الماضي، وكان في مستوى تنافسي جيد".

توخيل يعلن غياب موسيالا عن مواجهة أوجسبورج

وفي سياق آخر، قال توخيل إن جمال موسيالا لاعب خط الوسط، سيغيب عن الفريق في مباراة أوجسبورج المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني لهذا الموسم.

وستكون مباراة أوجسبورج هي الأولى التي يلعبها بايرن ميونيخ على ملعبه "أليانز أرينا" هذا الموسم.

وأوضح المدرب الألماني "من الممكن أن يبدأ مولر المباراة بدلًا من موسيالا، ولكني أظن أنه ليس قادرا على اللعب طوال الـ90 دقيقة. كان نشيطا في المباراة أمام بريمن. يشعر أنه بخير، ولا يعاني من آلام".

وأضاف "يمكن أن يلعب توماس مولر، يمكن أن يلعب سيرج نابري، أو ريان جرافنبيرخ، سنرى يوم الأحد".