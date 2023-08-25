النصر يعلن عودة بيتي مارتينيز إلى ريفر بليت

أعلن نادي النصر، اليوم، الجمعة، انتقال محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى ناديه الأسبق ريفر بليت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر نادي النصر بيانًا مقتضبًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، قال فيه "أتمّت إدارة نادي النصر قبل قليل إجراءات بيع عقد اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني".

وحرص النصر على تقديم الشكر لمارتينيز لما قدمه مع الفريق الأصفر.

أتمّت إدارة نادي #النصر " قبل قليل " إجراءات بيع عقد اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني . مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع #العالمي 💛

ومتمنين له التوفيق 🙏 pic.twitter.com/ysMeYFsOdS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 25, 2023

ويبتعد مارتينيز عن النصر طوال الفترة الماضية بسبب تعرضه لإصابة قوية في الموسم الماضي.

وكان بيتي مارتينيز انضم إلى النصر في سبتمبر 2020 قادمًا من أتالانتا الأمريكي.

ولعب النجم، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، مع النصر 58 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 10 أهداف آخرين.

ولم يجد مارتينيز لنفسه مكان في تشكيلة المدرب لويس كاسترو، في ظل ترسانة النجوم التي تعاقد معها "العالمي".

ولا يعد مارتينيز غريبًا على ريفر بليت، إذ لعب في صفوف العملاق الأرجنتيني لمدة 4 أعوام في الفترة من 2015 حتى 2019.