التعاون يهزم أبها بهدف قاتل

نجح التعاون في انتزاع فوز قاتل بنتيجة 1-0 من ضيفه أبها في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وظل التعادل السلبي مسيطرًا حتى الدقيقة 85 قبل أن ينجح ماتيوس كاسترو في تسجيل هدف الفوز.

وأطلق كاسترو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

وحقق التعاون فوزه الثاني على التوالي في دوري روشن لهذا الموسم، ليصل إلى النقطة السابعة، ويرتقي إلى المركز الخامس، بفارق الأهداف عن الهلال والاتفاق، الثالث والرابع على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط فقط في المركز الـ11 بجدول الترتيب.