رونالدو: سعيد لوجودي في السعودية.. والنصر يتحسن من مباراة لأخرى

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذي حققه الفريق على الفتح مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" ليقود النصر لتحقيق فوز كاسح على الفتح بخماسية نظيفة.

وهذا هو أول فوز للنصر في الدوري هذا الموسم، بعد أن كان الفريق افتتح موسمه بخسارتين على يد الاتفاق والتعاون.

وقال رونالدو، في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة، "كنا نعلم أهمية هذه المباراة، حققنا أول انتصار في الموسم، تمكنت من تسجيل 3 أهداف، أنا سعيد لي وللفريق".

وأضاف "مستوى النصر يتحسن من مباراة لأخرى، وهذا ما أظهرناه للجميع اليوم".

وتابع الدون البرتغالي "سعيد لوجودي في المملكة العربية السعودية، أذكركم بما قلته الموسم الماضي حول أن الدوري السعودي سيصبح واحد من أفضل الدوريات في العالم باستقطاب أسماء كبيرة".

وواصل "أجدد شكري للسعودية على احتضاني هنا، أنا سعيد وهذا يدفعني لتقديم أفضل ما لدي".