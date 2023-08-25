وزارة الرياضة: ننظر في شكوى الشباب بشأن صفقة تمبكتي للهلال

أكد الدكتور رجاء الله السلمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، أنه سيتم النظر في الشكوى المقدمة من الشباب بشأن انتقال حسان تمبكتي إلى صفوف الهلال.

وكان الهلال ضم تمبكتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب سعودي في التاريخ، لكن الصفقة أثارت الكثير من الجدل.

وذكر السلمي، عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، "إشارة إلى ما تم تداوله اليوم من حديث منسوب لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، أود الإيضاح أنه قد وردت الشكوى المشار لها إلى سمو وزير الرياضة، وتمت إحالتها في حينه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكم الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والنظر في مضمون الشكوى، والتحقق منها، وتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد".

إشارة إلى ما تم تداوله اليوم من حديث منسوب لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي.

أود الإيضاح أنه قد وردت الشكوى المشار لها إلى سمو وزير الرياضة، وتمت إحالتها في حينه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكم الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والنظر في… — المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة (@spokesman_mos) August 25, 2023

وكان ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب شكك في إجراءات انتقال تمبكتي إلى الهلال، مشيرًا إلى تعرضه لضغوط من لجنة الاحتراف على خلفية عدم إكماله طلب الانتقال عبر نظام نظام مطابقة اللاعبين الدولي TMS بلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال المرزوقي في بيانه "أود إفادة الوسط الرياضي عامة، ونادي الشباب خاصة، أنني قمت بمخاطبة سمو وزير الرياضة الله يحفظه، وشرح كافة الأمور بخصوص الطلب المرفوع على نظام TMS من نادي الهلال".

وأضاف "نصت المادة الثانية عشر: مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين، الفقرة الثانية يكون مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين مسؤول عن الآتي: الفقرة ت: معالجة عمليات الانتقال المحلية للاعبين في نظام مطابقة الانتقال المحلي، والتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها على النظام".

وتابع "حيث أن ما أقوم به يعد مسؤولية علي فإني أقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها، ولوجود شكوك لدي تم توضحها لسموه، ولما أجده من ضغوط من لجنة الاحتراف لإكمال الطلب عبر النظام، وحيث أرفقت لسموه جميع المخاطبات التي تم اتخاذها، وما وردني من ردود من اللجنة التي تطالبني بإكمال الطلب دون التحقق، وإلا سيتم تطبيق الامتناع عن تنفيذ تعليمات اللجنة وطلباتها يعد مخالفة نظامية وفقا لما رد في البند (5/1) من الفقرة (3) من المادة (65) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وهي المادة المعنية بعقوبات مدراء الاحتراف".

وأكمل المرزوقي "وعليه طلبت من سموه الكريم أولا حمايتي كشخص يقوم بعمله من جميع الضغوط التي أواجهها، وكذلك توجيهي بما يراه مناسب".

واختتم "أفيد الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب خاصة بأنني لن أقبل أي توجيه إلا من سموه الكريم".