لجنة الاحتراف ترد على تصريحات مسؤول الشباب بشأن صفقة تمبكتي

ردت لجنة الاحتراف باتحاد الكرة على التصريحات الجدلية التي أطلقها ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب، حول صفقة انتقال حسان تمبكتي إلى صفوف الهلال.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر صباح اليوم السبت عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة "بالإشارة إلى التغريدة المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي X تحت الاسم ماجد بن عبدالله المرزوقي، وحيث تضمنت حديث عن استكمال إجراءات انتقال اللاعب حسان تمبكتي، وعليه توضح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بأنه في حال انتقال لاعب بين ناديين وعدم مطابقة النادي السابق لطلب الانتقال في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين المحلي DTMS، يقوم النادي الجديد بمخاطبة النادي السابق للاعب لاستكمال إجراءات الانتقال والمطابقة عليه".

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين توضح مايتم تداوله حول استكمال إجراءات انتقال اللاعب حسان تمبكتي. pic.twitter.com/MdiKH7Hlb1 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 25, 2023

وأضافت "وحيث قام مدير الاحتراف في نادي الشباب/ ماجد المرزوقي بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يطلب توجيهه بما تراه اللجنة مناسبًا بشأن مطابقته على طلب الانتقال، واستجابةً لطلب مدير الاحتراف بنادي الشباب، قامت لجنة الاحتراف بتوجيهه وإعطائه التعليمات المناسبة وفقًا لما نصت عليه لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وذلك استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (3) من لائحة الاحتراف بأن اللائحة هي المرجع الرئيسي لتسجيل اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية المحلية".

وتابعت "حتى تاريخه؛ لم يرد إلى لجنة الاحتراف ما يفيد بقيامه بمعالجة الطلب وفقًا للتعليمات الصادرة من اللجنة ووفقًا لما ورد في لائحة الاحتراف".

وواصلت اللجنة "بشأن ما ورد في البند (ت) من الفقرة (2) من المادة (12) من لائحة الاحتراف، التي وردت في معرض الحديث عن التحقق من المستندات قبل (رفعها) على النظام، وحيث أن المطابقة على طلبات الانتقال لا تتضمن قيام مدير الاحتراف في النادي المنتقل (منه) اللاعب برفع اتفاقية الانتقال، بل هي مسؤولية مدير الاحتراف في النادي المنتقل (إليه) اللاعب، وعليه يكون الاستشهاد بهذه المادة لا يستقيم نظامًا، ولا يعد سببًا نظاميًا مبني على اللائحة لعدم مطابقة مدير الاحتراف بنادي الشباب للطلب حتى تاريخه".

واختتمت "وعليه، ستقوم لجنة الانضباط والأخلاق بالتحقق عما ورد في التغريدة، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق لائحتها".

المرزوقي يثير الجدل حول صفقة تمبكتي

وكان ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب أثار الجدل بتشكيكه في إجراءات انتقال تمبكتي إلى الهلال، مشددًا على تعرضه لضغوط من لجنة الاحتراف على خلفية عدم إكماله طلب الانتقال عبر نظام نظام مطابقة اللاعبين الدولي TMS بلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال المرزوقي في بيانه "أود إفادة الوسط الرياضي عامة، ونادي الشباب خاصة، أنني قمت بمخاطبة سمو وزير الرياضة الله يحفظه، وشرح كافة الأمور بخصوص الطلب المرفوع على نظام TMS من نادي الهلال".

وأضاف "نصت المادة الثانية عشر: مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين، الفقرة الثانية يكون مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين مسؤول عن الآتي: الفقرة ت: معالجة عمليات الانتقال المحلية للاعبين في نظام مطابقة الانتقال المحلي، والتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها على النظام".

وتابع "حيث أن ما أقوم به يعد مسؤولية علي فإني أقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها، ولوجود شكوك لدي تم توضحها لسموه، ولما أجده من ضغوط من لجنة الاحتراف لإكمال الطلب عبر النظام، وحيث أرفقت لسموه جميع المخاطبات التي تم اتخاذها، وما وردني من ردود من اللجنة التي تطالبني بإكمال الطلب دون التحقق، وإلا سيتم تطبيق الامتناع عن تنفيذ تعليمات اللجنة وطلباتها يعد مخالفة نظامية وفقا لما رد في البند (5/1) من الفقرة (3) من المادة (65) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وهي المادة المعنية بعقوبات مدراء الاحتراف".

وأكمل المرزوقي "وعليه طلبت من سموه الكريم أولا حمايتي كشخص يقوم بعمله من جميع الضغوط التي أواجهها، وكذلك توجيهي بما يراه مناسب".

واختتم "أفيد الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب خاصة بأنني لن أقبل أي توجيه إلا من سموه الكريم".