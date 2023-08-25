العلامة الكاملة.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد أمام سلتا فيجو

أنقذ جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، فريقه من السقوط في فخ التعادل مع سلتا فيجو، حيث قاده لفوز صعب بنتيجة 1-0 مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة في الدوري الإسباني.

وسجل بيلينجهام هدف الفوز في الدقيقة 81، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 4 أهداف.

وأكمل ريال مدريد العلامة الكاملة في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزه الثالث ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد سلتا فيجو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر سلتا فيجو بتسجيل هدف ألغاه الحكم في الدقيقة الثالثة عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء ريال مدريد أبعدها كيبا أريزابالاجا بقبضته لترتد إلى فران بيلتران على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لمسها يورجن ستراند لارسن إلى داخل المرمى.

لكن الحكم ألغى الهدف واحتسب ركلة حرة لريال مدريد بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بداعي قيام لارسن بشد قميص أريزابالاجا داخل منطقة الست ياردات بعد لعب الركلة الركنية.

وفي الدقيقة 66 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعدما قام الحارس ايفان مارتينيز، حارس سلتا فيجو، بعرقلة رودريجو داخل منطقة الجزاء.

وسدد رودريجو ركلة الجزاء في الدقيقة 68 لكن الحارس ايفان مارتينيز تألق وتصدى لها.

وجاء هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة عندما لُعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء سلتا فيجو قابلها خوسيلو بضربة رأس ضعيفة ليتابعها جود بيلينجهام برأسية أخرى إلى داخل المرمى.