أكثر من 15 ألف مستفيد من الخدمات التقنية بجامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد تقديم منظومة من الخدمات والمبادرات التقنية لأكثر من 15133 مستفيد مع مطلع العام الجامعي 1445 هـ، وذلك من خلال الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأوضحت الجامعة أن منظومة تلك الخدمات تمثلت في 61 خدمة من الخدمات الرقمية المطورة داخلياً، و246 معملاً من المعامل الرقمية، و34 مبادرة مجتمعية، مشيرة إلى أن متوسط البلاغات المغلقة سنويا بلغ 12862.

تقدم #جامعة_الملك_خالد مع مطلع العام الجامعي 1445 منظومة من الخدمات والمبادرات التقنية من خلال الإدارة العامة لتقنية المعلومات، فيما تؤكد إحصاءات الإدارة حجم ومستوى الخدمات التي تقدمها لمنسوبي وطلاب الجامعة..#العودة_للدراسة#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/9x4dMe8rnS — جامعة الملك خالد (@kkueduksa) August 23, 2023

فيما بلغ متوسط زوار موقع الجامعة سنويًا أكثر من مليوني زائر، في حين وصل حجم تداول البيانات داخل الجامعة وفروعها إلى 2,1 TB .

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وكانت جامعة الملك خالد قد حققت المركز الثالث في التحول الرقمي من بين جهات التعليم والتدريب بالمملكة.