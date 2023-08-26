4 أرقام تاريخية لكريستيانو رونالدو في ليلة الهاتريك الـ63

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر لفوز كبير على مضيفه الفتح بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ويدين النصر بالفضل في فوزه الأول بالمسابقة هذا الموسم إلى كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفا.

وتقدم النصر في الدقيقة 27 عن طريق ساديو ماني، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 55 عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث للنصر، فيما أضاف ماني الهدف الرابع في الدقيقة 81، ثم اختتم النجم البرتغالي ثلاثيته وخماسية النصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

أرقام تاريخية لكريستيانو رونالدو بعد الهاتريك

وأصبح ذلك الهاتريك رقم 63 في مسيرة كريستيانو رونالدو، سواء مع الأندية التي لعب لها (سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد والنصر) أو المنتخب البرتغالي.

كما دوَّن رونالدو هدفه الأول في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، ليصبح صاحب الـ38 عاما أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 22 موسما متتاليا على مستوى الدوريات التي شارك بها.

فضلا عن ذلك، بات رونالدو أكثر لاعب يسجل هاتريك في الدوري السعودي منذ وصوله في يناير الماضي، بواقع ثلاث ثلاثيات.

كما أن رونالدو أكثر من سجل أهدافا في الدوري خلال ذات الفترة برصيد 17 هدفا.

شاهد خماسية النصر وهاتريك كريستيانو رونالدو ضد الفتح