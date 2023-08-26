“مايكروسوفت” تكشف تفاصيل هجوم إلكتروني صيني على تايوان

شنت مجموعة من القراصنة، يطلق عليها اسم "فلاكس تايفون"، هجومًا إلكترونيًا على عشرات الوكالات الحكومية والمصانع الرئيسية في تايوان لأغراض التجسس.

وبحسب شركة "مايكروسوفت"، فإن مجموعة "فلاكس تايفون" تنشط منذ منتصف العام 2021 و"قد استهدفت وكالات حكومية وتعليمية ومصانع استراتيجية بالإضافة إلى منظمات لتكنولوجيا المعلومات في تايوان".

وأكدت "مايكروسوفت" أن مجموعة "فلاكس تايفون" تتخذ من الصين مقرًا لها.

ولطالما اتهمت تايوان الصين بالتجسس عليها عن طريق الهجمات السيبيرانية على الشبكات الحكومية، حيث تعتبر الصين جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها وتصر على وجوب استعادتها.

وتشير العمليات التي سجّلتها "مايكروسوفت" إلى نيّة لدى القراصنة "بالتجسّس والحفاظ على إمكانية الوصول إلى بيانات مجموعة واسعة من الشركات لأطول فترة ممكنة".

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ورغم ذلك، لم تلاحظ شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن "فلاكس تايفون" تنتقل إلى مرحلة تنفيذ "الأهداف النهائية لحملة" التجسس.

ولفتت الشركة إلى "ضحايا" آخرين لمجموعة "فلاكس تايفون"، ليس فقط في تايوان، إنما أيضًا في جنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية وإفريقيا.