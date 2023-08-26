مدرب الفتح يعترف: أهداف النصر أفقدتنا الثقة

اعترف الكرواتي سلافن بيليتش، المدير الفني للفتح، أن فريقه لم يكن في حالة فنية جيدة أمام النصر، مؤكدا أن الأهداف المتتالية في شباك فريقه أثرت كثيرا على لاعبيه.

وتلقى الفتح هزيمة ثقيلة أمام النصر صفر / 5 مساء أمس الجمعة في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي (دوري روشن السعودي للمحترفين).

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية (هاتريك) للنصر في مباراة أمس في الدقائق 38 و55 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بينما سجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 27 و81 .

وقال مدرب الفتح في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "كنا نأمل في الفوز على النصر، والمباراة كانت بدايتها جيدة بالنسبة لنا، ولكن المواهب النصراوية كانت أفضل منا."

وأضاف في التصريحات التي نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية :"أهداف النصر جعلت الثقة تضعف لدينا بشكل كبير، والمنافس كان أفضل من الناحية الفردية."

وتابع المدرب الكرواتي :"الفريق المنافس يمتاز بأن لديه أسلوب ضغط في الميدان وكنا نخسر الكرة كثيرا."