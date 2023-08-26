فينيسيوس يثير قلق ريال مدريد

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قلق الجميع بعد تعرضه للإصابة خلال فوز فريقه 1-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني مساء الجمعة.

وبعد 15 دقيقة فقط من مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد، سقط فينيسيوس وهو يمسك رجله بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، ورغم مواصلة اللعب لكن بعد فترة وجيزة غادر الملعب وشارك خوسيلو بدلا منه.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإصابة "خفيفة"، لكن رغم ذلك أشارت إلى ريال مدريد لن يستطيع التأكد من الإصابة دون إجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

ويخشى ريال مدريد مواصلة الاعتماد على فينيسيوس بشل طبيعي خوفا من تفاقم الإصابة، خاصةً أنه في بعض الأحيان يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى ضرر أكبر بكثير.

وإذا كانت الإصابة قوية، فإن ريال مدريد قد يبحث بالتأكيد عن تعويض نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما قد يدفع النادي الملكي للتفكير بجدية لتقديم عرض جديد للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

من جانبه، كشف كارلو أنشيلوتي طبيعى إصابة فينيسيوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، مشيرا إلى أنه شعر بآلام عضلية في الساق وسيغيب عن مواجهة خيتافي المقبلة في الجولة الرابعة لليجا يوم 3 سبتمبر المقبل.

وقال أنشيلوتي: "لا أظن أنها إصابة بالغة، فاللاعب أراد الاستمرار بعدها، لذا شعر بالضيق عند استبداله".

وأضاف: "لن يلعب فينيسيوس أمام خيتافي، لكنه سيتعافى خلال فترة الراحة، وخروجه اليوم كلفنا الكثير أمام سيلتا لأننا لم نجد المساحات".

يذكر أن هدف المباراة الوحيد سجله جود بيلينجهام في الدقيقة الـ81 من صناعة خوسيلو.