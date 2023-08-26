الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين

استهدفت زوارق بحرية إسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن "زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين".

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وتابع اتحاد لجان الصيادين، أنّ الزوارق التابعة للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة-أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما اضطر الصيادين لمغادرة المنطقة".

وأشار اتحاد لجان الصيادين إلى أن "بحرية الاحتلال تتعمد يومياً ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد".