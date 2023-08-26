رسميا.. الإيراني ساردار أزمون إلى روما

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم السبت عن إعارة مهاجمه الإيراني ساردار أزمون /28 عاما/ إلى روما الإيطالي لمدة عام.

وقال سيمون رولفز المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن: "كانت رغبة ساردار هي بدء تجربة في أجواء جديدة".

وأضاف: "لسوء الحظ، تعرض اللاعب للكثير من الإصابات على مدار عام ونصف العام. والآن، توصل اللاعب لاتفاق مع روما".

وأنهى قائلا: "في الدوري الإيطالي، يستطيع ساردار أن يثبت جدارته في منافسة ذات مستويات عالية أيضا".

وكان ساردار انتقل إلى ليفركوزن في يناير 2022 قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل 2.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع النادي الألماني حتى 30 يونيو 2027.

وشارك اللاعب مرارا مع الفريق في المباريات، حيث خاض 44 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها، ولكنه لم يحجز لنفسه مكانا منتظما في التشكيل.