هونيس: بايرن ميونخ سار في الطريق الخاطئ

قال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إن النادي بحاجة إلى إصلاح هياكله بعد أن سار في الطريق الخاطئ مؤخرا.

وسبق لهونيس تولي منصب المدير الإداري لبايرن ميونخ ورئيس النادي خلال مسيرة مهنية طويلة استمرت لنحو أربعة عقود.

ويتواجد هونيس ضمن المجلس الإشرافي بالنادي وكذلك ضمن اللجنة الرياضية التي تشرف على الانتقالات وأنشطة أخرى.

وقال هونيس في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاج" :"بايرن كان يسير في الاتجاه الخاطئ منذ فترة."

وأضاف :"أبرز مهمة بالنسبة لنا في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة تتمثل في القيام بمحاولة أخرى، جنبا إلى جنب مع المجلس الإشرافي، لقيادة بايرن نحو المستقبل."

وتابع :"النادي افتقد الهياكل شيئا ما مؤخرا. حيث كان هناك العديد من المستشارين الخارجيين، وعلينا أن نعود إلى المسار الصحيح. بايرن يجب أن يشهد أشخاصا بداخله يحددون هوية النادي بأنفسهم."

وكان اختيار هوينيس وزميله، لفترة طويلة، كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق، قد وقع على اللاعبين السابقين أوليفر كان وحسن صالح حميديتش لتولي منصبي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة.

ولكن بايرن ميونخ أعلن الاستغناء عن خدمات أوليفر كان وحميديتش في مايو لأسباب من بينها ظروف إقالة جوليان ناجلسمان من منصب المدير الفني للفريق في مارس.

وتولى يان-كريستيان دريسن منصب الرئيس التنفيذي كما سيتولى كريستوف فروند منصب مدير الكرة اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وقال هونيس إنه ورومينيجه كانا قد عملا معا بشكل جيد من جديد بعد خلاف سابق حول قضايا مختلفة.

وأضاف هونيس: "كنا ندعم بعضنا البعض. وهذا ينطبق على كل من كانوا يتخذون القرار معنا، وهو أمر جيد للنادي ككل."