عرض بيانات المواطنين الشخصية للبيع على الإنترنت في فرنسا

عرضت بيانات شخصية خاصة بملايين من طالبي العمل في فرنسا، على الإنترنت للبيع بطرق غير قانونية.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أنّ بيانات نحو 10 ملايين مواطن فرنسي عرضت للبيع على الإنترنت، وهذه المعلومات تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، على ما أكد عدد من الخبراء لوكالة فرانس برس .

وأوضح داميان بانكال من موقع "زاتاز" (Zataz.com) المتخصص في رصد سرقات البيانات لوكالة فرانس برس، أن بيانات هيئة "بول أمبلوا" (Pôle Emploi) "معروضة للبيع على +الإنترنت المظلم+"، موضحاً أن "قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات +بول أمبلوا+ للبيع لقاء 900 دولار في 8 أغسطس، التي تضم 10,2 ملايين مستخدم".

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ودعت "بول أمبلوا" المسؤولة عن التوظيف في فرنسا، الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت" استهدف شركة "ماجوريل" التي توفّر لها خدمات.

وفتحت النيابة العامة، في باريس تحقيقاً في اختراق احتيالي لنظام معالجة بيانات آلي.

وأشارت "بول أمبلوا" إلى أن تسرب البيانات هذا يتعلق بـ "الأفراد المسجلين في فبراير 2022، والذين أوقفوا تسجيلهم منذ أقل من 12 شهراً، أي ما يُفترض أن يكون مجموعه عشرة ملايين".

وأفادت الهيئة، بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الإسم والشهرة، والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.

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