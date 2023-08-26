9 قتلى في حريق قطار بالهند بسبب إصرار راكب على “تحضير الشاي”

اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة بإحدى المناطق جنوب الهند، وذلك بعدما أصر أحد الركاب على تحضير كوب شاي.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق"، مضيفا: "قضى 9 أشخاص 3 منهم نساء. وأصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".

اقرأ المزيد الهند تشدد القيود على صادرات الأرز وتهدد الأسعار العالمية

https://twitter.com/Ratnesh_speaks/status/1695280363168534671?s=20

ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا، فيما أظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب، وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو، عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.