رحلة استثنائية.. ماذا قدم أليكسيس سانشيز قبل عودته إلى إنتر ميلان؟

عاد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مارسيليا الفرنسي.

ووقع أليكسيس سانشيز البالغ من العمر 34 عامًا على عقود انتقاله إلى إنتر ميلان لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو 2024، ليصبح لاعبا جديدا في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولد أليكسيس في توكوبيلا، تشيلي، في 19 ديسمبر 1988، وبدأ مسيرته الكروية في نادي كوبريلوا التشيلي.

وانتقل سانشيز إلى الدوري الإيطالي من بوابة أودينيزي، لكن النادي أرسله على سبيل الإعارة إلى كولو كولو وريفر بليت، وكانت هاتان تجربتان مهمتان لأليكسيس، حيث فاز بألقاب الدوري في بلدان مختلفة في مواسم متتالية.

كانت أول مباراة لسانشيز مع أودينيزي في صيف عام 2008، وسجل 20 هدفًا خلال ثلاثة مواسم، وقدم عروضًا عالية الجودة جعلته يثبت نفسه كواحد من أفضل المواهب في كرة القدم العالمية.

وصل سانشيز إلى آفاق جديدة في عام 2011 عندما وقع لبرشلونة، وخلال ثلاثة مواسم مع البارسا، فاز بستة ألقاب، بما في ذلك كأس العالم للأندية.

وقبل موسم 2014/2015، انتقل سانشيز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انضمامه إلى أرسنال، وعلى مدار أربعة مواسم سجل 80 هدفًا، في وقت أظهر فيه صفاته القيادية بشكل متزايد.

وفي عامي 2015 و2016، ساعد سانشيز منتخب بلاده التشيلي على تحقيق انتصارين تاريخيين في كوبا أمريكا بفضل انتصارين في مباراتين نهائيتين على الأرجنتين، وكانت مساهمته في المباراة النهائية الأولى ملحوظة بشكل خاص، حيث سجل ركلة الجزاء الحاسمة في ركلات الترجيح.

وفي عام 2018، انضم سانشيز إلى مانشستر يونايتد، ولعب مع النادي الإنجليزي لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في عام 2019.

وبدأت سانشيز مغامرته مع النيراتزوري ضد ناديه السابق أودينيزي، وسجل أول هدف من أصل 20 هدفًا أحرزهم في 109 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.

وأسهم أليكسيس سانشيز في فوز إنتر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في عام 2021 برصيد سبعة أهداف، وشهد الموسم التالي فوزه بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية، حيث سجل هدفه الأخير في الأشواط الإضافية ليضمن الفوز على يوفنتوس في النهاية

وقضى أليكسيس الموسم الماضي في نادي مارسيليا الفرنسي، حيث سجل 18 هدفا في 44 مباراة، ليكتشف بذلك دوريًا آخر هو السادس في مسيرته.

والآن، عاد النجم التشيلي إلى إيطاليا بألوان النيراتزوري في رحلة جديدة مع الفريق.