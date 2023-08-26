أخبار دوليّة

مقتل وإصابة 15 مدنياً في قصف للحوثيين على تعز

26 أغسطس 2023 · < 1 minutes
قتل وأصيب نحو 15 مدنيا في قصف شنته ميليشيا الحوثي في الريف الغربي لمدينة تعز في اليمن.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 12 آخرون بينهم أطفال ونساء، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي في الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
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وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون، بينهم ثماني نساء و4 أطفال وأغلبهم من أسرة واحدة، نتيجة قصف مدفعي استهدف قرية الغوشاء بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن القصف المدفعي الذي شنته جماعة الحوثي استهدف منزل المواطن فيصل محمد مقبل الزهاري، بقرية الغوشاء بعزلة اخدوع أسفل في مديرية مقبنة غرب تعز.
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وحسب وسائل الإعلام، فإن القتلى هم عبده فيصل محمد مقبل الزهاري (30 عاماً) ومنتصر عبده فيصل الزهاري (4 أعوام)، وشجون العزي فيصل الزهاري (6 أعوام).
وتشهد محافظة تعز تصعيداً مستمراً في استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين تنوع ما بين القصف المدفعي والاستهداف المباشر بالقناصة.