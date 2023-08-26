الصفقة الثامنة.. الأهلي يكمل المحترفين بضم جابري فيجا رسميًا

أعلن الأهلي تعاقده رسميا مع جابري فيجا قادمًا من فريق سيلتا فيجو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الأهلي في بيان أن لاعب الوسط الإسباني الشاب جابري فيجا وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم حتى 2026.

وأضاف أن مراسم توقيع عقد انتقال جابري فيجا جرت بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي، يزن الشريف، في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما أنهى اللاعب إجراءات الفحوص الطبية.

جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد 💚 🤩#VeigaToAlahli pic.twitter.com/3gYgkM1Uw7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023

وكشفت تقارير أن الأهلي حسم التعاقد مع صاحب الـ21 عاما بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع سيلتا فيجو الذي تقدر قيمته بنحو 40 مليون يورو.

وأكمل فيجا بذلك قائمة اللاعبين الأجانب في الأهلي بعد ضم كل من السنغالي إدوارد ميندي، التركي ميريح ديميرال، البرازيلي روجير إيبانيز ، الإيفواري فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، الفرنسي سانت ألان ماكسيمين، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (صفقة انتقال حر).

ماذا قدم جابري فيجا مع سيلتا فيجو؟

جابري فيجا تألق مع سيلتا فيجو بشكل لافت، ويجيد اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب.

فيجا من ناشئي سيلتا فيجو، ولعب للفريق الأول في 2022، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانًا أساسيًا في تشكيلة الفريق رغم صغر سنه.

ولعب فيجا 40 مباراة مع سيلتا فيجو في كل البطولات الموسم الماضي، ساهم خلالها في 15 هدفًا، بتسجيل 11، وصناعة 4.

وقدم فيجا مستويات مميزة مع سيلتا فيجو ما جذب إليه أنظار عدة أندية أوروبية، منها ريال مدريد وبرشلونة ونابولي.

محترفي الأهلي بعد التعاقد مع فيجا